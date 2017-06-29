Петрозаводск потратил почти миллион рублей на помощь малообеспеченным

900 тысяч рублей потратил город на оказание срочной социальной помощи малообеспеченным жителям столицы республики.

Сейчас на учете состоит 4 260 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них за 6 месяцев более 1 000 семей оказаны различные виды срочной социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи, продуктовой или вещевой гуманитарной помощи.

Деньги в том числе пошли на льготное питание в школах и детских садах, компенсацию платы за сады и денежные компенсации для тех, кто не смог в них попасть. Кроме того, средства пошли на компенсации расходов транспортным предприятиям за проездные билеты.

Горожане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обращаться за помощью в центр «Истоки» по следующим адресам: ул. Куйбышева, 20, ул. Кемская, 10, ул. Ровио, 19, Октябрьский пр., 4-б, Березовая аллея 31.