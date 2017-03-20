Петрозаводск очистят от незаконной рекламы

На этой неделе в Петрозаводске стартуют экологические акции по уборке города. Об этом сегодня рассказала сегодня на планерке Ирина Мирошник.

— Акции стартуют уже на этих выходных, — сообщила мэр. — В первую очередь молодежные волонтерские организации, депутаты горсовета и администрация займутся удалением несанкционированной рекламы, листовок на столбах, опорах освещения, деревьях и зданиях.

Очищать от несанкционированной рекламы будут разные районы, добавила Мирошник. Это будет началом экологических акций, если погода позволит к концу марта будут и первые субботники.