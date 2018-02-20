Петрозаводск: было/стало

Петрозаводск меняется каждый день. Постепенно для горожан и радикально для тех, кто не приезжал сюда пару лет. Новые здания, парки, детские и спортивные объекты. У города появляется новое лицо. И не только благодаря работе администрации, но и потому что люди стали активнее участвовать в благоустройстве городского пространства: подавать заявки в федеральные проекты, например, «Комфортная городская среда» или Программа поддержки местных инициатив. Да проводить субботники в конце концов! «Республика» вспоминает самые яркие примеры того, как изменилась карельская столица за последнее время.

Расселение аварийного жилья

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, по программе расселения из аварийного жилья в среднем в год в городе расселяется 20-30 квартир. В 2017 году аварийными в карельской столице признали 211 многоквартирных домов. Всего в Петрозаводске в расселении нуждаются жильцы 298 зданий. Список этих домов направлен в республиканский Минстрой для включения в «Программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012». Чтобы старые бараки не портили вид города, власти стараются сносить их как можно скорее после расселения. В 2018 году на снос 12-ти аварийных домов планируют потратить 6,2 миллиона рублей.

Старый и новый дом на улице Сыктывкарской

Новый дом на улице Муезерской

Дороги и мосты

Одним из главных событий 2017 года в Петрозаводске стало открытие нового Гоголевского моста. Аварийный путепровод закрыли для движения в январе 2013 года, а в декабре 2016 окончательно демонтировали. В течение года компании «КСМ» удалось построить новый мост. Стоимость госконтракта – почти миллиард рублей. Торжественное открытие моста состоялось 19 декабря.

За прошлый год в городе отремонтировали около 40 тысяч квадратных метров асфальта. В числе обновленных магистралей — улицы Варламова, Промышленная, Луначарского, Вытегорское шоссе, улицы Анохина, Красная, Попова, Березовая аллея, улицы Мерецкова, Антикайнена, Володарского и проспект Карла Маркса.

Ремонт на перекрестке Пушкинская-Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Ремонт дороги на Древлянке. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Гарантийный ремонт Лесного проспекта. Фото: пресс-центр мэрии Петрозаводска Ремонт улицы Станционной. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Ремонт Комсомольского проспекта. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Ремонт дорог в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

В 2018 году администрация Петрозаводска планирует направить на ремонт и содержание автомобильных дорог дополнительно 87,5 миллиона рублей.

Установлен новый Соломенский мост в Петрозаводске. Понтонную переправу изготовил Онежский судостроительный завод всего за два месяца. Мост фактически представляет собой судно. Он будет использоваться круглый год, в том числе в ледовых условиях. У понтона есть ограждения для пешеходов, его длина 90 метров. Максимальная нагрузка на мост — три 30-тонных автомобиля и 50 пешеходов. Стоимость переправы — 72 миллиона рублей.

Город – детям

В Петрозаводске за последние годы появилось несколько десятков новых детских площадок. Горожане благоустраивают свои дворы благодаря федеральным программам, например, таким, как приоритетный президентский проект «Комфортная городская среда». Еще 25 игровых площадок карельской столице подарили правительство Москвы и Санкт-Петербурга. Новые объекты появились во всех районах Петрозаводска. На всех площадках положено безопасное резиновое покрытие, установлены современные игровые и оздоровительные комплексы для детей и подростков. Территории благоустроены, снабжены скамейками, освещены.

Установка детской площадки на улице Калинина в Петрозаводске. Фото: Максим Смирнов. Открытие детской площадки на Невского — Калинина. Фото: ИА «Республика» / Сергей Макеев.

За последние четыре года компания «КСМ» построила в Петрозаводске три новых детских сада – в общей сложности на 600 мест. В 2014 году появился детский сад «Апельсин» на Древлянке. В 2016-м — «Карамельки» на улице Боровой с самым современным оборудованием. »В группах есть устройства для дезинфекции воздуха, кровати изготовлены из экологически чистого дерева. В здании установлен лифт, оборудованы специальные санузлы для инвалидов, тактильные информационные знаки и таблички для слабовидящих. В этом году открыли детсад открыли в ЖК «Скандинавия».

Детский сад «Карамельки». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Детсад «Апельсин». Фото: КСМ Детсад в ЖК «Скандинавия». Фото: КСМ

Спорткомплексы

В мае 2014 года в Петрозаводске в районе Древлянка открыли первый муниципальный бассейн. Объект строили три года. В новом бассейне шесть дорожек длиной 25 метров, маленькая ванна для малышей, душевые кабины и раздевалки, сборно-разборные трибуны, а также тренажерно-разминочные залы. Общая стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса превысила 130 миллионов.

Бассейн на Хейкконена. Фото: Виталий Голубев Бассейн на Хейкконена. Фото: Виталий Голубев Бассейн на Хейкконена. Фото: Виталий Голубев

В июне 2016 года на Ключевой, 10 открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, который стал самым крупным в республике. Бассейн, тренажерный и универсальный спорзалы, а также зал для занятий единоборствами разместились в одном здании. ФОК построили по программе «Газпром — детям».

На Онежской набережной в прошлом году установили линейку тренажеров для инвалидов. Оборудовали специальный заезд. Уникальные тренажеры не имеют аналогов в мире, производит их местная компания MB Barbell. Спортплощадка на набережной пользуется большой популярностью у горожан.

Установка тренажеров Маркелова. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Занятия на набережной. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Культура

Завершена реконструкция Национальной библиотеки Карелии, которая длилась восемь лет. Масштабный проект стоимостью 750 млн рублей. Работа учреждения теперь полностью автоматизирована.

Скверы и арт-объекты

В 2016 году на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина появился сквер 70-летия Победы. Там установили 17 скамеек и урн, проложили дорожки, высадили деревья и соорудили лестницу в 41 ступень. Она символизирует год начала Великой Отечественной войны. Общая стоимость проекта – 2,7 миллиона рублей. Часть средств выделена из бюджета столицы Карелии.

Напомним, борьбу за этот участок жильцы окрестных домов вели более 10 лет. Все это время пустырь был огорожен забором, там планировалась стройка офисного здания. В июле прошлого года администрация решила расторгнуть договор аренды на эту землю и перевести ее под рекреационные цели. Позже горожане изъявили желание разбить там сквер.

В сентябре 2016 года около университета высадили 15 маньчжурских орехов. Рядом с фонтаном «Молекула» создали композицию из растений. Теперь там растут барбарисы, туя, горная сосна и можжевельник.

В городе появилось много новых оригинальных арт-объектов. Сад камней, созданный по проекту известного скульптора и дизайнера Александра Кима в парке «Ямка», сразу стал городской достопримечательностью.

В июле прошлого года в центре города открылась скульптурная композиция «Что раньше?». Ее авторы — тот же Александр Ким вместе с кузнецами Николаем Беляковым и Алексеем Лебедевым.

Несколько любопытных арт-объектов пару лет назад в рамках фестиваля «Карелфест» появились в пойме реки Лососинки, например, гигантская рогатка. Автор этой скульптурной композиции под названием «Забава» Игорь Монахов.

Рядом со строящимся ЖК «Александровский» творчески благоустраивают территорию. У нового административного здания появились скамейки из гигантских цветных карандашей и оригинальное оборудование для парковки велосипедов. Также на территории бывшего ОТЗ установили металлический трон и гигантского комара, символизирующего прелести карельской природы.