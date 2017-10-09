42 лифта заменят в Петрозаводске в рамках программы капремонта

По изменениям, внесенным в программу капремонта, собственники вправе использовать накопленные средства на замену лифтов, не дожидаясь срока проведения капремонта. В этом году в плане заменить лифты в 42 домах, однако стоимость таких работ в течение года выросла по непонятным причинам. Об этом сообщила жительница Петрозаводска на традиционной планерке по вопросам ЖКХ в мэрии столицы Карелии.

Женщина рассказала, что еще в апреле фонд разослал собственникам жилья письма, в которых была указана некая уже посчитанная сумма стоимости замены лифтов в ее доме — 11 миллионов 706 тысяч рублей. Позже прислали новый документ, в котором цена замены лифтов увеличилась более чем на полтора миллиона — до 13 миллионов 300 тысяч рублей.

Горожанка также заявила, что не понимает, почему в аукционе участвовал только один производитель — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Кроме того, жительницу возмутило, почему в смете не указаны средства городского бюджета — в доме есть муниципальное жилье.

Жительница столицы Карелии намерена обратиться в антимонопольную службу и потребовать проведения проверки. Начальник управления жилищного хозяйства администрации города Наталья Чернобай, которая присутствовала на совещании, обещала разобраться в этом вопросе.

Лифты заменят только в тех многоэтажках, которые копят деньги на капитальный ремонт на счете регионального оператора. В нашей республике это Фонд капитального ремонта. Он будет оплачивать ремонт лифтового оборудования и давать беспроцентную трехлетнюю рассрочку.