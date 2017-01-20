Петрозаводчанка посвятила стихи инаугурации Дональда Трампа

Петрозаводчанка Раиса Костина написала стихи в честь вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа, сообщает «Петрозаводск говорит«.

О, всемогущий царь Дадон!

Нижайший шлю тебе поклон,

Благословение на трон.

Разумно царствуй,

Во благо созидай,

Врагам народа спуску не давай!

На написание этого шестистишья, по словам самой женщины, которая представилась русской бабушкой, ее вдохновило дыхание государства.

«Вот за Хиллари все были против, считали, что это будет кошмар для всего мира. Естественно, я в унисон нашему руководству страны, я этим дышу и живу», — пояснила автор стихотворения.

Отметим, что инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа должна состояться сегодня в Вашингтоне.