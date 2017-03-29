Петрозаводчане смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья

В пятницу, 7 апреля, в торгово-развлекательном центре «Тетрис» в Петрозаводске пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Акция включит серию массовых мероприятий, в том числе игру-викторину «Гнездо здоровья», викторину «Народная мудрость о крепком здоровье» и интеллектуальную игру «Сундучок здоровья». Кроме того, посетители центра смогут получить индивидуальные консультации врачей и пройти медицинское обследование.



Каждый пришедший на акцию 7 апреля сможет: Каждый пришедший на акцию 7 апреля сможет: – сформировать первичный пакет документов для прохождения диспансеризации в городских поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4 г. Петрозаводска; – получить индивидуальную консультацию терапевта, пульмонолога, нарколога, психолога и других специалистов по вопросам здорового образа жизни, профилактики заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя (в том числе поучаствовать в интерактивном мероприятии «Имитация алкогольного опьянения»), а также методам преодоления стресса; – пройти экспресс-диагностику своего здоровья; – сделать экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностику ВИЧ и экспресс-диагностику холестерина; – получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни.

Специалисты Центра медико-социальной профилактики и Центра здоровья для детей проведут консультирование детей и подростков, их родителей по вопросам рационального питания, профилактики табакокурения и употребления алкоголя, физической активности. Можно будет сделать обследование на жироанализаторе, смокелайзере, динамометре.

Посетители акции также смогут бесплатно получить питьевую воду из источников санатория «Марциальные воды». Мероприятие пройдет с 16:00 до 20:00.