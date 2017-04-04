Петрозаводчане почтили память жертв теракта в петербургском метро

Жители Петрозаводска почтили память жертв террористической атаки на петербургское метро, в результате которой погибли 14 и получили ранения более 50 человек. В акции, прошедшей на Онежской набережной, поучаствовали несколько десятков горожан.

Среди пришедших к камню на набережной были Артур Парфенчиков, ставший одним из инициаторов акции, глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. По словам участников акции, они пришли на нее, чтобы отдать долг памяти погибшим и выразить свою поддержку жителям Петербурга.

— Я не единственный инициатор этой акции, в соцсетях были предложения, надо было только договориться о времени. Это был искренний порыв, который объединил десятки жителей города, пришедших, чтобы почтить память погибших, — добавил Артур Парфенчиков.

3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом. На случившееся отреагировали и в Карелии: Артур Парфенчиков принес соболезнования, а затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности.

Как выяснилось во вторник, одним из пострадавших оказался бывший житель Петрозаводска.