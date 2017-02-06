Петрозаводчане обсудят появление новой 30-этажки на Чапаева

Во вторник, 14 февраля, в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания, посвященные увеличению этажности. Как сообщили в пресс-центре администрации, на слушаниях обсудят два вопроса.

Первым значится разрешение на возможность строительства в микрорайоне Древлянка-7 пятиэтажек вместо одобренных ранее четырехэтажек. Второй вопрос – возможность увеличить высоту строящегося на пересечении улиц Чапаева и Пархоменка дома до 30 этажей.

Предложения по вопросам повестки можно направлять в мэрию до 13 февраля.