Петрозаводчанам предложат подписаться за опрос о статусе столицы Карелии

Депутаты Молодежного совета будут участвовать в сборе подписей за проведение общегородского опроса на тему «Нужен ли Петрозаводску столичный статус», сообщает паблик организации. Об этом спикер совета Екатерина Литвинова сообщила на первом заседании рабочей группы по вопросу придания городу статуса карельской столицы.

Сбор подписей, по словам Литвиновой, будет проходить с 14 по 23 июля во всех районах Петрозаводска. Волонтеры будут собирать подписи горожан ежедневно с полудня до 19:00.

Напомним, с предложением о разработке законопроекта спикер Петросовета обратился к горожанам в конце мая. Затем его инициативу поддержали члены профильных комиссий горсовета, после чего депутаты обратились к врио главы республики с просьбой содействовать разработке закона.

По словам Геннадия Боднарчука, принятие закона позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов на выполнение столичных функций.