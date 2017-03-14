Петрозаводчанам предложат «дойти до Крыма» на лыжах

18 марта, в день воссоединения с Крымом и Севастополем, в Петрозаводске пройдет несколько праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

По случаю памятной даты в карельской столице пройдут классные часы, на которых со школьниками проведут беседы на темы «Россия и Крым – мы вместе», «Оборона Севастополя в годы ВОВ», «Объединение Крымской Республики».

16 марта желающие смогут сфотографироваться с командой волонтеров из Севастополя, участвующей в подготовке Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Волонтеров можно будет найти возле главного корпуса ПетрГУ с 17:00 до 18:00.

На следующий день, 17 марта, запланирован телемост между ПетрГУ и Севастопольским государственным университетом, а также торжественное построение воспитанников Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Не останутся в стороне и автолюбители, которые вечером организуют свой флешмоб на площади Кирова с 20:00 до 21:00.

С инициативой проведения праздника на площадке у Дворца творчества детей и юношества выступила Общественная палата Карелии. В субботу, 18 марта, с 11 утра на улице Красной, 8 пройдет народное гулянье. В 12:00 состоится праздничный митинг-концерт.

А тех, кто пожелает отметить знаменательное событие по-спортивному, в 12 часов на трассе «Фонтаны» ждет народная лыжня «Дойти до Крыма» − с веселыми играми и аттракционами в местечке «Развилка».