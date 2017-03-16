Петрозаводчанам предлагают украсить город цветами

Мэрия Петрозаводска запустила новую акцию «Украсим город вместе». Участниками могут стать жители карельской столицы, а также предприятия и организации.

Горадминистрация предлагает до 22 мая вырастить цветочную рассаду. Она должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, хорошо облиственной, не иметь механических повреждений, а также не должна быть вытянутой и переплетенной между собой.

С 23 мая по 30 июня рассаду, выращенную участниками акции, разместят на территории города. О месте, дате и времени посадки пресс-служба мэрии сообщит дополнительно.

Чтобы стать участником акции, нужно направить в горадминистрацию заявку, в которой необходимо указать ФИО (или название организации), телефон, а также виды и количество рассады.

Заявки принимаются до 31 марта по адресу: пр. Ленина, д. 2, каб. 611 или по электронной почте: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Телефон для справок: 71-35-66, 71-35-72.