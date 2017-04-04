Петрозаводчан зовут почтить память погибших в метро Санкт-Петербурга

Сегодня вечером в Петрозаводске почтят память погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга. Инициатором акции стал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— В соседнем регионе произошла большая беда, взрыв в метро унес жизни ни в чем не повинных людей, — написал руководитель региона на своих страницах в соцсетях. — Петрозаводск и Санкт-Петербург связывают неразрывные братские узы, поэтому трагедия болью отзывается в наших сердцах. Предлагаю почтить память погибших сегодня, 4 апреля, в 18:30 в Петрозаводске на Онежской набережной у Ротонды. Приглашаю всех неравнодушных петрозаводчан прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню.

Напомним, днем 3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом. На случившееся отреагировали и в Карелии: Артур Парфенчиков принес соболезнования, а затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности.