Петрозаводчан зовут на финансовый квест

В рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в Петрозаводске пройдет «Финграм-квест» — игра на поиск артефактов. Все задания будут связаны с вопросами финансовой грамотности: сбережениями, накоплениями, кредитами, банками, инвестициями и пенсиями.

Квест устроят в центре города 15 апреля. Участвовать могут команды по 5-8 человек, оптимальный возраст участников – подростки от 13 лет и взрослые. По маршруту можно будет передвигаться только пешком, запрещен любой транспорт, в том числе велосипеды.

Игра продлится три часа, победит команда, прошедшая все задания за максимально короткое время. Зарегистрироваться на участие можно на сайте вашифинансы.рф. Там же можно познакомиться с другими мероприятиями в рамках Недели финансовой грамотности.

Так, 12 апреля центр «ЭкоГрам» проведет уроки сбережений, накоплений и семейного бюджета для учеников Университетского лицея. Такие же занятия пройдут в 27-й и 36-й школах Петрозаводска. На базе Делового центра (Калинина, 1, офис 25) 9 и 11 апреля будут организованы открытые уроки для родителей. На них специалисты расскажут, как говорить о финансах с детьми.

10 апреля пройдут открытые общественные дебаты «Есть ли будущее у пенсий?», в которых примут участие республиканские эксперты и жители Петрозаводска.