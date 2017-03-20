Петрозаводчан зовут на «Чистые игры»

14 мая в Петрозаводске пройдут «Чистые игры» — социальный квест по поиску и сбору мусора. В игре участвуют команды из четырех человек, победителей ждут призы от спонсоров.

Участникам предстоит собирать мусор вдоль Лососинки, за каждый мешок команде начисляются баллы (причем раздельно собранные отходы оцениваются в два раза дороже). Баллы также можно получить за интересные находки, правильные ответы в эковикторине и другие задания. Подробнее о правилах — в группе в «ВКонтакте».

Квест будет проходить на месте будущей «Зеленой тропы» — велопешеходной дорожки, которую благоустроят в этом году. Напомним, проект стал одним из победителей в программе поддержки местных инициатив, значительную сумму на него собрали сами петрозаводчане и городские организации.

Регистрация на «Чистые игры» уже открыта, количество команд не ограничено. Зарегистрироваться можно будет даже в день игры, за два часа до старта.

Квест начнется 14 мая в 11:00. Всех участников ждут сувениры, музыка, чай и программа от ведущего.