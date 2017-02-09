Петрозаводчан заставят согласовывать в мэрии покраску фасадов и установку кондиционеров

Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов предложил включить в правила благоустройства города пункт по согласованию изменения фасадов домов. Этот вопрос сегодня рассматривался на профильном комитете Петрозаводского горсовета.

Согласно предложенным изменениям, собственники многоквартирных домов, будут обязаны устанавливать кондиционеры на главных фасадах, выбирать цвет краски для стен домов, а также изменять конструкции фасадов только по согласованию с мэрией города. По мнению Евгения Фролова, жители должны также согласовывать в администрации города и дизайн табличек с номерами домов.

Кроме того, согласованию подлежит материал для отделки стен, дизайн ремонта оконных проемов.

Архитектор считает, что эти изменения в правила благоустройства помогут планировать и контролировать облик столицы Карелии.

В пример главный архитектор привел недавний инцидент, когда собственники центрального рынка Петрозаводска покрасили часть фасада в коричневый цвет. Были случаи, когда компании, проводившие капремонт, использовали краску, которая не соответствует цветовой гамме близлежащих домов.

— Они объясняют, что хватило денег только на темную дешевую краску поэтому так покрасили, — сказал Евгений Фролов.

На тех, кто уже сделал ремонт, принятые нормы не будут распространяться.

На заседании было принято решение доработать поправки в правила благоустройства и рассмотреть предложения на следующей встрече.