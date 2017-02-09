Петрозаводчан заставят согласовывать в мэрии покраску фасадов и установку кондиционеров

Главный архитектор Петрозаводска предложил внести изменения в правила благоустройства.

Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов предложил включить в правила благоустройства города пункт по согласованию изменения фасадов домов. Этот вопрос сегодня рассматривался на профильном комитете Петрозаводского горсовета.

Евгений Фролов и Роман Ванько

Евгений Фролов и Роман Ванько. Фото: Максим Смирнов.

Согласно предложенным изменениям, собственники многоквартирных домов, будут обязаны устанавливать кондиционеры на главных фасадах, выбирать цвет краски для стен домов, а также изменять конструкции фасадов только по  согласованию с мэрией города. По мнению Евгения Фролова, жители должны также согласовывать в администрации города  и дизайн табличек с номерами домов.

Кроме того, согласованию подлежит материал для отделки стен, дизайн ремонта оконных проемов.

Архитектор считает, что эти изменения в правила благоустройства помогут планировать и контролировать  облик столицы Карелии.

В пример главный архитектор привел недавний инцидент, когда собственники центрального рынка Петрозаводска покрасили часть фасада в коричневый цвет. Были случаи, когда компании, проводившие капремонт, использовали  краску, которая не соответствует цветовой гамме близлежащих домов.

— Они объясняют, что хватило денег только на темную дешевую краску поэтому так покрасили, — сказал Евгений Фролов.

На тех, кто уже сделал ремонт, принятые нормы не будут распространяться.

На заседании было принято решение доработать поправки в правила благоустройства и рассмотреть предложения на следующей встрече.

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