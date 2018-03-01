ПетрГУ поможет больницам в районах Карелии технологиями и кадрами

Петрозаводский государственный университет, получивший в прошлом году статус опорного вуза, разработал стратегический проект «Здоровьесбережение на Севере». Этот проект стал одним из десяти в рамках развития опорного университета. По словам ректора ПетрГУ Анатолия Воронина, главная задача проекта — чтобы состояние здоровья населения Карелии улучшалось. Один из главных приоритетов – работа в районах республики.

В рамках работы по здоровьесбережению руководство опорного вуза планирует заключить соглашения о сотрудничестве с районными больницами. 1 марта такие документы подписали с клиниками в Сортавале и Костомукше. Районы общались со столицей Карелии с помощью видео-конференц-связи.

— Мы очень рады, что больница будет работать совместно с университетом, — сказала заместитель главврача Сортавальской ЦРБ по клинико-экспертной работе Ирина Кулигина. — Когда-то мы работали вместе над созданием первичного сосудистого центра. Университет проводил обучение. Сейчас, мы надеемся, что университет поможет кадрами, а также своими разработками способствует развитию новых технологий, повышению уровня и качества медицинской помощи.

Еще одно соглашение ректор ПетрГУ подписал с главврачом Республиканской больницы имени В.А. Баранова, которая выступает партнером университета уже почти 60 лет.

— Цель у нас общая – это качественное оказание медицинской помощи жителям Карелии. Мы работаем на одном поле, занимаемся одним делом. Сегодняшнее соглашение – это еще одно напоминание о нашем тесном сотрудничестве и небольшое ускорение на будущее, чтобы мы это сотрудничество расширяли и укрепляли, — сказал на церемонии главврач Республиканской больницы Тамази Карапетян.

Анатолий Воронин отметил, что сотрудничество — это помощь в оказании высокотехнологичной помощи в Петрозаводске и районах, использование средств интернета для консультирования населения, укрепление и материально-технической базы университета и его партнеров и решение целого ряда других вопросов.

— Нам бы очень хотелось, чтобы в этом проекте активное участие принимали студенты. Чтобы они больше посещали районы республики и участвовали там в работе. Мне кажется, это очень важно, — сказал Анатолий Воронин. – Чтобы молодые врачи понимали, что и там большие объемы работы, и там очень многому можно научиться.

Уже сегодня можно говорить о первых результатах совместной работы. За первые два месяца 2018 года студенты-волонтеры медицинского института ПетрГУ и специалисты Республиканской больницы работали в Беломорском и Лоухском районах. В первом, кроме приема населения, медики работали над внедрением проекта «Бережливая поликлиника». Запланированы совместные выезды в районы и в дальнейшем с чтением лекций, проведением семинаров, клинических разборов.

— Эти соглашения нам нужны не для галочки, не для отчетности. Они нужны нам для того, чтобы зафиксировать некий новый этап в нашем сотрудничестве. Конечно, нам очень приятно получить партнеров в районах. Я думаю, что в ближайшее время мы с этими партнерами установим гораздо более тесные связи и сотрудничество, — сказал, завершая встречу, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.