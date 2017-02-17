Первый в России центр подготовки волонтеров открыли в Петрозаводске

Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков открыл в Петрозаводске карельский центр привлечения и подготовки волонтеров для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Все таких центров в стране будет 20.

Волонтерское объединение в Петрозаводске организовано на базе Детско-юношеского центра.

− Очень почетно, что первым местом по подготовке волонтеров для фестиваля молодежи стала Карелия. Непросто заслужить право быть волонтером, но, наверное, вдвойне сложнее заслужить право учить других. Такое доверие оказывается исключительно профессионалам, показавшим свои способности в этом направлении, − сказал Артур Парфенчиков.

Команда карельского центра уже начала работу по привлечению добровольцев на фестиваль. В Сочи поедут 40 участников и более 70 волонтеров из нашего региона. Волонтеры будут обслуживать мероприятия, обеспечивать работу СМИ, займутся организацией питания.

Команду добровольцев подготовят к июню. Подробный материал об открытии центра «Республика» подготовит в ближайший понедельник.