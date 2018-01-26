Первый в Карелии инвестиционный паспорт разработают для Лахденпохского района

Сегодня на совещании по комплексному развитию Лахденпохьи стало известно, что для района разработают первый в Карелии инвестиционный паспорт.

– Это будет первый район, для которого мы подготовим инвестиционный паспорт, — сообщил заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов. — Мы планируем создать около 20 новых объектов, в том числе объекты придорожной торговли.

Паспорт содержит информацию о территории, ее макро- и микроэкономических особенностях, промплощадках, инфраструктуре и промышленных объектах. Родионов на совещании заявил, что при развитии района ставку надо делать на малый и средний бизнес, после чего рассказал о поддержке такого бизнеса в Карелии.

В прошлом году на эти цели направили 80 миллионов из федерального центра, из них 40 распределены через республиканский фонд микрокредитования, а еще 20 миллионов — будут распределены в марте.