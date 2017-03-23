Первый рейд против незаконной рекламы пройдет в субботу в Петрозаводске

С 22 марта по 22 апреля в Петрозаводске будет проходить акция «СТОП — рекламе вне закона». Первое мероприятие запланировано на эту субботу: в 11:00 у здания мэрии стартует рейд по уборке несанкционированной рекламы.

Необходимый инвентарь (мешки, перчатки, скребки) предоставит горадминистрация, принять участие смогут все желающие. В ближайший месяц подобные рейды будут проходить каждую субботу.

Кроме того, в рамках акции мэрия проведет для горожан два конкурса. Для участия в «Фотоохоте» нужно сфотографировать места размещения несанкционированной рекламы и до 12 апреля отправить фото на электронную почту oes@petrozavodsk-mo.ru. В письме также нужно указать местонахождение рекламы и свои контактные данные.

Участниками конкурса «Чистые стены» могут стать предприятия и организации. Им предстоит самостоятельно снять незаконную рекламу с принадлежащих им зданий и прислать фотоматериалы на электронную почту oes@petrozavodsk-mo.ru. На фото должны быть запечатлены стены здания до и после проведения акции.