Первые лица Карелии поздравили жителей с Днем защитника Отечества

Сегодня в России отмечается День защитников Отечества. Жителей Карелии с этим событием поздравили первые лица республики.

Поздравление главы Карелии и председателя Заксобрания Карелии

Уважаемые военнослужащие, солдаты и офицеры, ветераны Вооруженных Сил, земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, особым праздником для многих поколений россиян.

Воинская слава России – это крепость силы и духа, это примеры великой стойкости и безмерного мужества, это талант знаменитых полководцев и подвиг простого солдата, защищающего Родину.

В 2018 году наша страна отмечает 100-летие Красной армии. Ровно 100 лет назад, 23 февраля 1918 года, начался массовый призыв добровольцев в ряды Вооружённых Сил.

Особый героизм бойцов Красной армии, всего нашего народа проявился в страшные годы Великой Отечественной войны. И сегодня самые тёплые, самые сердечные поздравления, прежде всего, звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной. Вы – поколение победителей, наш нравственный и человеческий ориентир!

С чувством особой гордости мы наблюдаем, как растёт престиж Вооружённых Сил России, укрепляется её военный потенциал и обороноспособность, развиваются славные традиции боевого братства.

В сентябре 2017 года в Петрозаводске открыто Президентское кадетское училище. Можно смело сказать, что Карелия вносит свой вклад в воспитание будущих защитников Отечества – юношей, которые обязательно проявят себя на военном и гражданском поприще.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть ваши устремления и добрые инициативы, направленные на благо страны и республики, увенчаются успехом.

Глава Республики Карелия

А.О. Парфенчиков

Председатель Законодательного Собрания

Республики Карелия

Э.В.Шандалович