Первые лица Карелии поздравили жителей с Днем защитника Отечества

Сегодня в России отмечается День защитников Отечества. Жителей Карелии с этим событием поздравили первые лица республики.
Поздравление главы Карелии и председателя Заксобрания Карелии
Уважаемые военнослужащие, солдаты и офицеры, ветераны Вооруженных Сил, земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, особым праздником для многих поколений россиян.
Воинская слава России – это крепость силы и духа, это примеры великой стойкости и безмерного мужества, это талант знаменитых полководцев и подвиг простого солдата, защищающего Родину.
В 2018 году наша страна отмечает 100-летие Красной армии. Ровно 100 лет назад, 23 февраля 1918 года, начался массовый призыв добровольцев в ряды Вооружённых Сил.
Особый героизм бойцов Красной армии, всего нашего народа проявился в страшные годы Великой Отечественной войны. И сегодня самые тёплые, самые сердечные поздравления, прежде всего, звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной. Вы – поколение победителей, наш нравственный и человеческий ориентир!
С чувством особой гордости мы наблюдаем, как растёт престиж Вооружённых Сил России, укрепляется её военный потенциал и обороноспособность, развиваются славные традиции боевого братства.
В сентябре 2017 года в Петрозаводске открыто Президентское кадетское училище. Можно смело сказать, что Карелия вносит свой вклад в воспитание будущих защитников Отечества – юношей, которые обязательно проявят себя на военном и гражданском поприще.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть ваши устремления и добрые инициативы, направленные на благо страны и республики, увенчаются успехом.
Глава Республики Карелия
А.О. Парфенчиков
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В.Шандалович
Поздравление главы Петрозаводска Ирины Мирошник и председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.
Для многих поколений россиян сегодняшний праздник — это олицетворение силы и мощи нашей державы, доблести и чести, верности присяге и любви к Отчизне. Мы гордимся защитниками Родины. Для многих мальчишек и девчонок они служат примером героизма и самоотверженности.
В нашем городе есть улицы, носящие имена танкистов и летчиков, матросов, пограничников и партизан — тех, кто в разные периоды истории страны сражался за Родину. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость родного края Петрозаводску присвоено высокое звание «Город воинской славы».
Сегодня мы чествуем тех, кто в мирное время стоит на боевом посту и отдаем дань памяти погибшим в локальных военных конфликтах.
Уважаемые ветераны и военнослужащие, поздравляем вас с праздником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба.
Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник,
Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.