Первые лица Карелии поздравили жителей с Днем российской науки

Сегодня в нашей стране отмечается День российской науки. Первые лица республики поздравили с этим событием всех причастных к празднику людей.
Уважаемые ученые, преподаватели, студенты и аспиранты!
Примите поздравления с замечательным праздником – Днем российской науки!
Для нашей республики этот праздник имеет особое значение. Он приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по указу императора Петра I. Именно с петровского времени для работы на Олонецких горных заводах в Карелию стали приезжать высококлассные ученые-практики, что сыграло большую роль в развитии экономики и интеллектуальной жизни края.
Сейчас в республике трудится много талантливых исследователей – опытных и молодых перспективных специалистов. В прошлом году Петрозаводский государственный университет стал опорным вузом региона. Такой статус является высокой оценкой деятельности университета и предполагает активное участие ПетрГУ в жизни республики, внедрение научных разработок в медицину, образование и промышленность, взаимодействие с районами Карелии.
Очень важны для решения задач социально-экономического развития республики результаты работы сотрудников Карельского научного центра РАН – новые технологии в сфере рационального использования лесов, переработки минерально-сырьевых ресурсов, ведения аквакультуры и молочного животноводства, сохранения национального и культурного наследия.
Благодарим всех, кто занимается научной работой, за вашу преданность делу и самоотверженный труд! Желаем вам новых свершений, реализации всех планов и идей, здоровья и благополучия!
Глава Республики Карелия
А.О. Парфенчиков
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В. Шандалович
Уважаемые деятели науки, преподаватели, студенты и аспиранты!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Наш город, как и Российская академия наук, годовщина образования которой отмечается сегодня, обязаны своим основанием Петру Первому. Мы гордимся историей Петрозаводска, его высоким статусом передового научного центра Северо-Запада и благодарны учёным за большой вклад в реализацию стратегии социально-экономического развития столицы Карелии.
Специалисты КарНЦ РАН и высших учебных заведений входят в состав рабочих групп при Администрации Петрозаводска и осуществляют экспертное сопровождение проектов в рамках образовательной, научно-исследовательской, инновационно-производственной деятельности.
Безусловно, большие перспективы открывает для города расширение взаимовыгодного сотрудничества с ПетрГУ, который стал опорным университетом нашего региона. Мы поддерживаем намерение вуза создавать на территории столицы Карелии высокотехнологичные предприятия, направлять интеллектуальные ресурсы студенчества на развитие комфортной городской среды и удобных сервисов для петрозаводчан.
Желаем всем, кто посвятил себя научному поиску, прогрессивных исследований и новых открытий, признания единомышленников, коллег и учеников! Пусть ваши родные и близкие всегда будут счастливы и здоровы!
Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник,
Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.