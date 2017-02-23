Первые лица Карелии поздравили защитников Отечества с праздником

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков и спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества.

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля имеет особое значение для всех нас. С этим днем связаны героические страницы в истории России, память о подвигах наших дедов, чувство глубокого уважения к заслугам солдат и офицеров перед Отечеством.

Вооруженные силы, армия традиционно пользуются поддержкой граждан. Своим мужественным поведением в самые сложные минуты военные и сотрудники силовых структур поддерживают высокий авторитет защитников государства и общества, дают уверенность в мирном и стабильном будущем.

Особые поздравления в этот день — ветеранам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Они всегда служили для нас примером героизма и самоотверженности. Та война не прошла мимо нашей республики, продолжившей сражаться даже в оккупации. Большое счастье, что и сейчас мы можем видеть участников освобождения Карелии.

Сегодня уроженцы Карелии так же безупречно несут службу в разных регионах России. Своим ратным трудом они прославляют нашу республику.

От всего сердца благодарим защитников Отечества! Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны и военнослужащие, успехов и благополучия!