Первые лица Карелии поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля вечером в Карельской государственной филармонии прошел праздничный концерт. В зале собрались офицеры и ветераны Вооруженных сил, члены их семей, кадеты.

Защитников Родины поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона напомнил, что 100 лет назад, в один из самых тяжелых моментов истории была создана Рабоче-крестьянская Красная армия, которая по своей сути была народной армией. Пройдя через непростые испытания, она закалилась и окрепла, и смогла остановить мировое зло в середине прошлого века.

— Сейчас наша армия одна из лучших, и самое главное, что мы видим на многих примерах, — она сохранила высокий боевой дух и героизм, — отметил руководитель региона. — Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Им сейчас уже за девяносто, но они — живая память наших побед. Мы чествуем и участников послевоенных конфликтов, где солдаты и офицеры в боях отстаивали интересы нашей Родины, и своим примером задали правильное направление подрастающему поколению. Огромная благодарность всем тем, кто и сегодня стоит на страже интересов и безопасности нашей Родины, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

«Есть такая профессия — Родину защищать», — привел в своем выступлении фразу из фильма «Офицеры» спикер парламента Элиссан Шандалович, отметив достоинство и мужество, любовь к Родине воинов Вооруженных сил России.

— Этот праздник – один из почитаемых в нашей стране. Ведь защищать Родину, дом и семью – почетная обязанность каждого мужчины. Наши воины с честью выполняют эту тяжелую работу, являясь достойным примером для подрастающей молодежи. И низкий поклон ветеранам, и тем, кто пал на полях боев, защищая Отечество, — сказал Элиссан Шандалович.

Вечер завершился выступлением ансамбля «Песняры». Перед собравшимися в зале выступил первый состав ансамбля — его «золотые» голоса, исполнившие знаменитые песни «Беловежская пуща», «Вологда» и другие.