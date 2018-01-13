Первые лица Карелии поздравили работников СМИ с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович поздравили журналистов и работников СМИ с профессиональным праздником, днем российской печати.

«Этот день считают своим не только представители печатных средств массовой информации, но и теле- и радиокомпаний, интернет-изданий. Журналистика – одна из ключевых профессий в современном мире. Провозглашая принципы открытости и гласности, следуя четким нормам журналисткой этики, опираясь на талант, профессионализм, гражданскую позицию, вы поддерживаете конструктивный диалог с властью, во многом формируете общественное мнение и, без преувеличения, влияете на происходящие здесь и сейчас события», — сказано в поздравлении.

«У карельской журналистики – давняя история. Старейшая республиканская газета, «Олонецкие губернские ведомости», вышла в свет 180 лет назад. За прошедшие столетия карельская журналистика прошла огромный путь, сложились крепкие профессиональные традиции, появились великие имена. В переломные моменты истории журналисты не раз демонстрировали примеры мужества и верности своему делу. В карельской журналистике всегда трудились и трудятся неравнодушные люди, понимающие большую ответственность своей работы. Поэтому доверие к журналистскому слову – высоко, а профессия журналиста пользуется уважением и признанием», — отмечается в сообщении.

Напомним, 180-летию «Олонецких губернских ведомостей» наше издание посвятило большой материал.