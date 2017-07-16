Первые лица Карелии поздравили металлургов с профессиональным праздником

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович поздравили металлургов республики с Днем металлурга.

Уважаемые труженики металлургической промышленности, ветераны отрасли !

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга! Для Карелии это особый день в календаре: металлургическая промышленность сегодня – одна из базовых, основополагающих отраслей в нашей республике.

Издревле Карелия считалась металлургическим краем. Еще в средние века здесь добывали железную руду и выплавляли из нее металл. На Петровском и Александровском заводах ковались сила и победа русского оружия в длительной Северной войне со Швецией. Серьезный толчок развитию отрасли в Карелии был дан известным инженером-металлургом Чарльзом Гаскойном, приглашенным Екатериной II по контракту для реорганизации металлургической промышленности России. Именно при Гаскойне Карелия стала центром распространения в России новейших достижений технического прогресса. Высокая планка, заданная Чарльзом Гаскойном, позволила Петрозаводску долгое время оставаться инженерной столицей России.

В истории металлургической промышленности Карелии были разные времена. Сотни рабочих, инженеров, директоров, специалистов, ученых веками создавали здесь настоящую полноценную отрасль, и в XXI веке она выступает драйвером роста нашей экономики.

У металлургов есть добрая традиция – крепить успехи новыми достижениями. Нынешние поколения берегут эту традицию, добиваясь еще более серьезных свершений на трудовом поприще, металлургическая промышленность Карелии продолжает развиваться, используя современные технические и производственные возможности.

Уважаемые металлурги! Выражаем вам искреннюю признательность за высокий профессионализм, самоотверженный труд, преданность столь трудному и ответственному делу. Пусть каждый день радует вас новыми успехами и достижениями! Здоровья вам, семейного счастья и благополучия!