Первое заседание совета по делам инвалидов пройдет в Петрозаводске

23 января состоится первое заседание координационного совета по делам инвалидов, созданного при главе Петрозаводска. В состав органа вошли чиновники мэрии столицы Карелии, центра занятости, управления Пенсионного фонда, а также представители городских общественных объединений инвалидов.

Совет займется координацией деятельности властей и организаций, работающих с инвалидами, научных и образовательных сообществ, работодателей, предпринимателей.

В повестку заседания включены утверждение плана работы на 2018 год и обсуждение проекта положения о совете, пишет пресс-служба городской администрации.