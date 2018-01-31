Первое заседание общественной комиссии по «Комфортной городской среде» пройдет 12 февраля

Сегодня в мэрии столицы Карелии обсуждали работу общественной комиссии в рамках программы «Комфортная городская среда». Первое заседание комиссия проведет 12 февраля, после окончания приема заявок на благоустройство общественных территорий города (свои предложения горожане могут вносить до 9 февраля). В общественную комиссию могут войти желающие петрозаводчане, чиновники мэрии, депутаты Петросовета, представители общественных организаций, политических партий и СМИ.

На первом заседании общественная комиссия утвердит перечень общественных территорий для рейтингового голосования.

После этого мэрия карельской столицы составит и передаст в комиссию список волонтеров, которые будут помогать проводить рейтинговое голосование 18 марта. До середины февраля перечни общественных пространств для рейтингового голосования должны появиться в муниципальных СМИ. 28 февраля завершится разработка дизайн-проектов, которые, после утверждения на общественной комиссии, опубликуют на официальном сайте мэрии города. 18 марта во время выборов президента страны на избирательных участках жители Петрозаводска определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года. Порядок, в котором будут реализованы проекты, будет также определен в ходе рейтингового голосования.