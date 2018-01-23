Первое заседание координационного совета по делам инвалидов прошло в Петрозаводске

В Петрозаводске начал работу координационный совет по делам инвалидов при главе города. В совещательный орган вошли представители разных комитетов мэрии, а также Петросовета, Пенсионного фонда, Центра занятости населения и общественных организаций, которые представляют интересы людей с ограниченными возможностями.

На первом заседании члены совета ознакомились с рядом документов, в том числе планом работы на 2018 год.

— Уже на следующем заседании мы рассмотрим реализацию плана мероприятий по созданию доступной среды в объектах социальной инфраструктуры в Петрозаводске, — рассказала начальник управления соцзащиты мэрии Елена Малышева. – В дальнейшем заслушаем вопросы социальной поддержки и занятости инвалидов, организации оздоровительного отдыха детей-инвалидов и их прав на образование. Кроме того, на каждом заседании мы будем знакомиться с одной из общественных организаций инвалидов: с той работой, которую они проводят, и теми проблемами, которые у них есть.

Елена Малышева добавила, что предварительный план работы может расшириться за счет тех предложений, которые внесут общественники. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подчеркнула, что их роль в работе координационного совета является особенно важной.

— Нам нужна оперативная информация от представителей общественных организаций, — отметила мэр карельской столицы. — Хочется, чтобы совет был живым органом: вы нам подсказываете, рекомендуете, предлагаете, а мы со своим административным ресурсом постараемся максимально удовлетворить ваши просьбы.

Предложения по составу совета и плану работы можно будет внести до 10 февраля. На следующем заседании его члены утвердят окончательный вариант этих документов.

Координационный совет по делам инвалидов – это совещательный орган, поэтому все его решения будут носить рекомендательный характер. Тем не менее, добавила Елена Малышева, рекомендации совета такого уровня будут обязательными для структурных подразделений горадминистрации.

— Мы надеемся, что и для наших внешних партнеров рекомендации совета станут основанием для приоритетного рассмотрения при планировании их деятельности, — заключила начальник управления соцзащиты.