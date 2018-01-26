Первая ледовая переправа открылась в Карелии

В поселке Панозеро открылась первая в Карелии ледовая переправа. По льду можно будет пересекать реку Кемь, переправа действует для колесных автомобилей массой до четырех тонн. Двигаться по ней можно в светлое время суток, сообщат МЧС Карелии.

В ведомстве также напоминают, что выезжать на лед в местах, для этого не оборудованных, запрещено. Исключение составляют самодельные и промышленного изготовления снегоходы. Нарушителям закона об административных правонарушениях грозят штрафы до 15 тысяч рублей.