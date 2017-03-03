Перинатальный центр откроют в Петрозаводске к новому году

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил стройку перинатального центра в Петрозаводске где встретился со строителями. Перинатальный центр в Петрозаводске увы превратился в долгострой. Первоначально госкорпорация «Ростехнологии», заказчик строительства, обещала открыть центр к сентябрю 2016 года, потом передвигали дату дальше и дальше. В декабре сменили подрядчика.

Теперь завершением работы занимается компания «РТ-СоцСтрой», а на подряде у них работает питерская фирма «СМУ 303». По срокам определились, работы обещают завершить в августе, потом получение лицензии и в конце декабря центр огласится криком первых рожденных малышей. Но сроки сдачи Артур Парфенчиков все равно называет с осторожностью.

— Мы планируем саму сдачу произвести к первому августа, но потом дальше идут проблемы лицензирования, ввода в эксплуатацию, но надеемся, что к новому году, к декабрю — по датам сложно сказать, но сюда начнут поступать первые пациенты. Товарищ министр, я правильно сказал? — обратился Артур Парфенчиков к министру здравоохранения Карелии Ерванду Хидишяну — Так точно!- ответил главе республики министр. — Я же не могу ошибаться, вы же гарантируете, что в конце декабря мы с вами здесь будем принимать первых новорожденных? — спросил глава Карелии Министра здравоохранения Ерванда Хидишян. — Да, первые новорожденные будут здесь с веселым криком, — заверил Артура Перфенчикова министр.

На совещании Артур Парфенчиков попросил проектировщиков и подрядчиков быть максимально честными по срокам, а также сказал, что никаких отступлений от первоначального проекта быть не должно. Строители сказали, что до конца марта будет сделана вентиляция, здание подключат к теплу, начнут отделочные работы в подвале, возведут леса для работ на фасаде. В завершение встречи глава Карелии пригласил всех вместе поздравить первых поступивших в центр пап и мам с рождением детей.

— Вы понимаете, какой объект вы строите. Здесь ваши дети внуки правнуки будут рождаться к здоровой жизни, это тоже очень важно. Здесь как говориться не за страх, а за совесть. И качество должно быть. Когда перинатальный центр заработает, мы с вами соберемся и первых новорожденных встретим, когда их будут выписывать. Я серьезно говорю, соберемся и по стопке поднимем! — обратился к застройщикам и подрядчикам Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков сказал, что будет собирать всех для контроля сроков строительства раз в месяц и потребовал составить подробный график работ. Отдельно попросил прокуратуру также контролировать ход исполнения намеченного плана.