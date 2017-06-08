Переехать в «Скандинавию»

Бывшие жители аварийных домов Зареки, Перевалки и Соломенного 7 июня стали новоселами. 13 семей получили ключи от квартир в новом районе Петрозаводска – в жилищном комплексе «Скандинавия».

Нина Терешко пришла задолго до начала официальной церемонии вручения: она заметно волновалась и не выпускала из рук воздушные шарики. Нина жила в аварийном доме на улице Ригачина и ждала расселения шесть лет.

– Эмоции, конечно, очень хорошие. Та квартира или эта – не сравнить. Мы очень рады, – рассказала Нина Терешко.

Ключи от квартир новоселы получили из рук врио главы Карелии Артура Парфенчикова.

– Пройдет не так много времени, и вы убедитесь, что вы живете не только в экологически чистом, но и абсолютном удобном для проживания районе. Мы об этом, я вас уверяю, побеспокоимся и все для этого сделаем. Поздравляю вас, – обратился к новоселам врио главы Карелии.

Руководитель региона добавил, что сейчас важно обеспечить всю необходимую инфраструктуру в новом районе Петрозаводска – транспорт, школы, детские сады. Вопрос с последними, кстати, должен решиться в ближайшее время: власти уже выбирают площадки для двух больших детсадов на Древлянке.

После вручения ключей Артур Парфенчиков посетил одну из новых квартир. Хозяйка – Елена Дьякова – показала руководителю региона свою двушку. До новоселья она жила на Перевалке в деревянном доме с рухнувшей крышей. Новую квартиру женщина ждала с 2010 года.

– Планировка очень хорошая: все отдельно, комнаты большие. Балкон! Я думала, балкона у нас не будет, ведь у многих, кто переселяется, балкона нет. Поэтому нам повезло. Крупно повезло, – рассказала Елена Дьякова.

Новостройка на Скандинавском проспекте введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Всего в нее из аварийного фонда переселяется 37 семей. Вскоре в этот новый дом смогут переехать еще 122 человека.