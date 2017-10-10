Пенсию в карельский поселок не доставили из-за сломавшейся почтовой машины

На прошлой неделе пенсионерам Валдайского поселения не смогли доставить пенсию. В издании «Черника» причиной задержки назвали разбитую дорогу, по которой почтовая машина якобы не смогла проехать к поселку. В тексте также говорится, что из-за состояния дороги отменили автобусы из Сегежи в Валдай.

Эту информацию опровергла заместитель главы администрации поселения Евгения Климова. По ее словам, пенсии не доставили, потому что машина вообще не выехала в поселок из-за неисправности. Это, говорит чиновница, нередкая ситуация: в почтовом отделении проблемы с техникой. Выплаты пожилым жителям поселка развозили вчера и сегодня.

— И про отмену автобуса тоже ложная информация, он ходит. Хотя дорога действительно убитая, никакая техника не выдерживает, — добавила Евгения Климова.