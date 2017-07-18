Пенсия не за горами

Открытие нового четвертого офиса межрайонного управления Пенсионного фонда в Петрозаводске — значимое событие для тысяч горожан, жителей Древлянки, именно поэтому без традиционной ленточки не обошлось. На торжественное открытие пригласили врио главы Карелии Артура Парфенчикова.

Руководитель региона поблагодарил сотрудников Фонда, а также спонсоров строительства и оборудования офиса за работу и помощь. Он отметил, что правительство республики продолжит содействовать улучшению качества услуг для пенсионеров как в районах Карелии, так и в Петрозаводске.

— Здесь созданы условия. Несмотря на то, что это второй этаж, есть лифт. Есть доступность для людей с ограниченными возможностями, это тоже очень важно. Всем большое спасибо, и коллективу Пенсионного фонда, и тем, кто это все обустроил в таком уютном формате. Я надеюсь, что наши пенсионеры и иные пользователи услуг Пенсионного фонда будут довольны качеством обслуживания, а нам остается быть только максимально вежливыми, корректными и всегда отвечать на запросы наших самых заслуженных граждан, — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель управления Пенсионного фонда по Карелии Николай Левин отметил, что в настоящее время пенсионеры могут обращаться за любыми услугами в любой офис города, однако теперь жители Древлянки могут решить пенсионные вопросы в собственном районе.

— Мы, сотрудники Пенсионного фонда, сделаем все, чтобы граждане получали качественные услуги, мы прислушиваемся к советам, которые дают нам старшие товарищи о том, что услуга должна быть приближена к месту жительства, — сказал Николай Левин.

Новый офис на Бульваре Интернационалистов был отремонтирован на деньги благотворителей, здесь создана безбарьерная среда и игровой уголок для детей.

Ежемесячно более 12 тысяч петрозаводчан обращаются в городские клиентские службы Фонда. Новый офис на Древлянке существенно разгрузит работу других отделений.

Оценка работы территориальных служб ПФР по Карелии в информационной системе «Ваш контроль» показывает, что 98 процентов граждан, клиентов офисов, полностью удовлетворены качеством обслуживания.