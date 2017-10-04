Педагога с 30-летним стажем выселяют на улицу в одном из поселков Карелии

В поселке Гирвас педагог местной школы Ирина Купряхина рискует оказаться на улице. По решению Кондопожского городского суда она должна освободить служебную квартиру в интернате при школе, которую ее семье выделили 27 лет назад. Никакого другого жилья ей не предоставляют, сообщает ГТРК «Карелия».

Администрация школы заявила, что все эти годы семья жила в интернате незаконно: в техпаспорте от 2011 года здание обозначено как нежилое. При этом в интернате живут другие педагоги и около десяти детей. Администрация школы, правда, уверяет, что все они в здании только ночуют.

Сейчас педагог пытается оспорить решение городского суда в Верховном суде Карелии. Подробнее об этой ситуации в сюжете корреспондента ГТРК «Карелия»: