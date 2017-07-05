Патриотическая музыка Елены Лоцман

Директор петрозаводского Академического лицея Елена Лоцман преподает музыку. Девять часов в неделю: малышам и старшеклассникам, от классики до современности. На уроках слушает с учениками даже Эндрю Уэббера («Иисус Христос — суперзвезда»).

— Жаль, что мы больше не преподаем по программе Дмитрия Кабалевского (она была разработана для школ в 70-е), — говорит Елена Сергеевна. — С моей точки зрения, не было ничего лучше. Патриотизм — через музыку.

Наши дети и сегодня с удовольствием участвуют и в «Зарнице», и в параде на 9 мая. В школе каждый год проходит фестиваль патриотической песни: каждый класс участвует в конкурсе хоров. Школа у нас профилизированная, с углубленным изучением математики, информатики, английского — но это не значит, что дети у нас не талантливые. Мы — организаторы городского конкурсе «Голос школы», республиканских форумов патриотического воспитания.

— Елена Сергеевна, вы свой голос сейчас отдали общественному движению «Петрозаводск — любимая столица». Городу — столичный статус?

— Да. Присоединяйтесь — у нас есть страница в социальной сети, мы зарегистрировали петицию на сайте Change.org. Призываем власти Карелии и Петрозаводска организовать общегородской опрос: нужен ли Петрозаводску статус столицы?

Сегодня есть проблемы, которые Петрозаводск не может решать своими силами — не хватает финансирования. К сожалению, Карелия — дотационная республика, на федеральном уровне деньги распределяются по остаточному принципу. А чтобы город стал настоящей столицей — нужны деньги.

Неблагоустроенные дворы; наши дороги, которые требуют ремонта; расселение аварийного жилья — и жилья, непригодного для проживания. Если Петрозаводск официально, по закону станет столицей, мы сможем активно участвовать в федеральных программах. Столичный статус даст такую возможность.

— Если говорить о школах — им чего не хватает?

— Современного ремонта. Пока течёт кровля, задумываться о косметическом ремонте не приходится. Директора делают все возможное (и невозможное), чтобы школы продолжали работать, чтобы детям было комфортно. Но до стеклопакетов дело не доходит.

— Стеклопакеты — ладно, с туалетов бы начать.

— Само собой! Для меня это тоже первая проблема. Но когда понимаешь, что на современный, нормальный ремонт одного туалета (с кабинками) нужно от 400 до 500 тысяч рублей… А деньги школе в первую очередь предоставляются на учебники, мебель, мультимедийные средства — так обеспечиваются федеральные государственные стандарты. И на ремонт уже не остается.

— Если посмотреть шире, то в Петрозаводске (как городе) — та же самая история?

— Абсолютно та же. И в медицинских учреждениях, и в социальных. Все, кто софинансируются из городского бюджета, находятся в одинаковой ситуации.

Но есть так называемые федеральные программы развития. Столичный статус дает возможность участвовать в таких программах. Отправлять на соревнования и конкурсы детей, педагогов, руководящий состав (обучение и повышение квалификации).

Мы могли бы лоббировать на федеральном уровне вопрос о строительстве дополнительных школ и детских садов в Петрозаводске. Город входит в федеральную программу (до 2025 года) создания дополнительных мест в образовательных организациях. Если мы законодательно закрепим статус столицы — то быстрее сможем добиться результатов. Сегодня в городе серьезная проблема: Перевалка, Древлянка, Ключевая — мест в школах не хватает. Об очереди в детские сады я уже и не говорю.

— Вы — председатель правления общественного движения «Петрозаводск — любимая столица». За что вы город любите?

— Петрозаводск — красивый город с мощными историческими корнями. Ко мне приезжают родственники и с Украины, и с Камчатки, и из Петербурга. И каждый раз мы идем гулять: по набережной, по историческому центру. Хорошо у нас. Есть, чем гордиться.

Мне нравится, что город в последнее время стал чище. Меньше мусора, кое-где даже с водой начали тротуары мыть. Наконец начали смёт убирать вдоль поребриков. Деревья сажать — город давно так активно не озеленяли.

И город приобрел статус Города воинской славы. Следующий шаг, я думаю — столица.

Мы обращаемся к жителям Петрозаводска: проявите свою активную жизненную позицию, подпишите нашу петицию. Оставаться в стороне не стоит, от нас зависит дальнейшее развитие нашего любимого города. И я призываю каждого поставить свою подпись за присвоение городу статуса столицы Республики Карелия.