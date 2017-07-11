Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию на Валааме

Праздничная служба прошла в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря сегодня, в день почитания основателей обители преподобных Сергия и Германа. Божественную литургию возглавил патриарх Кирилл.

В богослужении приняли участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и члены правительства республики. Напомним, делегация прибыла на Валаам для участия в попечительском совете по восстановлению Валаамского монастыря. В ходе заседания патриарх отметил, что самые насущные проблемы обители — восстановление здания Зимней гостиницы, сохранение лесов архипелага, утилизация мусора. Глава РПЦ заявил, что нужно следовать традициям древних насельников обители, которые с большим вниманием относились не только к монастырским постройкам, но и к уникальной окружающей природе.