Парк «Ямка» в Петрозаводске благоустроят до 25 сентября

В столице Карелии к началу следующей недели планируется завершить благоустройство парка «Ямка». Работы стоимостью 8 миллионов рублей ведутся в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

Как рассказала главный специалист управления благоустройства и экологии Петрозаводска Ксения Иванова, в парке уже снесли аварийные деревья, в ближайшее время закончат отсыпать пешеходные дорожки, устраивать газоны и обновлять лестницу со стороны проспекта Карла Маркса.

— Также скульптором Александром Кимом будет создана инсталляция из декоративного природного камня, которая будет размещена на территории парка, — добавила Ксения Иванова.

Камни для инсталляции уже привезли. Кроме того, подрядчик, компания «Онежкапстрой», подготовил к бетонированию лестницу. После ремонта она примет несколько иной вид.

— Пандус раньше был посередине, — пояснил представитель компании-подрядчика Леонид Карачев. — Теперь, если подниматься по лестнице, пандус будет справа, а с левой стороны – ступени. Так будет удобней: за ограждения можно будет держаться, спускаясь с коляской. Отсыпанные пешеходные дорожки пока рыхлые, будем их укатывать.

Дорожки утрамбуют после выполнения всех планировочных работ. Ограждающие их деревянные бюрдюры пропитали специальным составом, который препятствует гниению и разрушению. Одновременно в парке обустраивают дренажную систему.

Следующим этапом работ станет освещение «Ямки». Старые опоры освещения уже демонтированы. В конце сентября будет объявлен аукцион на установку новых фонарей.

— К началу ноября будут выполнены работы по освещению двух основных пешеходных дорожек со стороны стадиона «Юность» до основной площадки парка, — уточнила Ксения Иванова.

Как сообщалось ранее, первоначально в парке «Ямка» планировалось реализовать иной проект благоустройства, в частности, установить оснастить подсвеченный фонтан, а набережную Лососинки замостить. Однако проект вызвал критику со стороны общественников, которые создали инициативную группу и предложили свой вариант благоустройства, в том числе — создание ландшафтной экспозиции из декоративного камня.

— Представители общественности активно участвовали в обсуждении, городская администрация к их мнению прислушалась, и совместными усилиями появился итоговый проект. Он позволил сохранить парк в максимально естественном, натуральном виде. Снесли 90 аварийных деревьев, все остальные зеленые насаждения остались. Очень интересная задумка с украшением парка декоративными камнями: этот арт-объект станет изюминкой города, — считает депутат Петросовета, член постоянной комиссии по ЖКХ Ирина Шарипова.

Напомним, реализация проекта «Комфортная городская среда» началась в Карелии в этом году, на эти цели направлено почти 160 млн рублей. Основная сумма предоставлена из федерального бюджета. По результатам общественного отбора в муниципальные программы в Петрозаводске и районах республики на 2017 год включены 162 дворовые территории и 47 общественных территорий, включая 12 городских парков.