Парк военной техники появится в Петрозаводске

Парк военной техники планируют создать в Петрозаводске, сообщает пресс-служба администрации города.

Историко-патриотический парковый комплекс разместится на территории около торгового центра «Лотос Plaza», расположенной вдоль реки Лососинки параллельно улице Сыктывкарской.

– Финансирование благоустройства территории и дальнейшее содержание парка будет производиться не за счет городского бюджета, – рассказала управляющий торговым центром Юлия Матросова. – Рядом с веревочным парком на благоустроенной территории, прилегающей к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, мы предлагаем разместить несколько зон, на которых будет располагаться военная техника.

О договоренности с Министерством обороны России рассказал военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев:

– В рамках проекта нам будет предоставлена военная техника как семидесятых годов прошлого века, так и прошедшая сквозь горнило сражений Великой Отечественной войны, с отметками вражеских снарядов. Среди единиц спецтехники будет даже военный самолет. Территория возле торгового центра будет являться местом дислокации выставки, в дальнейшем ее объекты могут быть вывезены для показа в другие районы.

Заместитель главы Петрозаводска Римма Ермоленко отметила, что военно-патриотические игры, такие как «Зарница» или «Большая георгиевская игра», всегда имеют успех у молодежи. Ермоленко добавила, что сейчас разрабатывается проект муниципальной программы по патриотическому воспитанию молодежи. Он будет представлен в мае.

— Этот парк военной техники может стать уникальной средой для военно-патриотического воспитания не только мальчишек Петрозаводска, но и всей республики, более того, для администрации важно все, что касается сохранения исторической памяти, — сказала Ермоленко.

Члены комиссии по культурно-историческому наследию единогласно одобрили инициативу.