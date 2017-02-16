Парфенчикова представили членам кабмина и депутатам Заксобрания Карелии

Сегодня в правительстве Карелии полпред президента России Николай Цуканов представил членам кабмина, руководителям федеральных органов власти и депутатам Заксобрания врио губернатора Артура Парфенчикова.

Как отметил полпред президента Николай Цуканов, Карелия за долгое время получила губернатора, который имеет к нему отношение.

– Это его родина, – подытожил Цуканов.

Как заявил новый глава региона, для него большая честь вернуться на свою малую родину и здесь служить землякам.

– Буду использовать опыт, чтобы оправдать чаяния населения. Главная задача — сохранить позитивные тенденции, накопленные в предыдущие годы. Мы должны найти новые точки развития, оптимизации экономических и социальных процессов. Будем работать эволюционно, стараясь сохранить кадровый потенциал. Могут быть точечные изменения, но мой стиль работы — эволюция и стабильность. Рассчитываю на поддержку аппарата полпреда, но главное — мы должны рассчитывать на свои силы, – сказал Артур Парфенчиков.

По мнению экс-губернатора Александра Худилайнена, сейчас Карелия вступает в новый этап своего развития.

– Мы получили мощный задел в предыдущие годы. Создано и модернизировано 8000 рабочих мест, обеспечен рост доходной части, реализуется ФЦП. Мы получили госкомиссию с уникальными возможностями и авторитетным руководителем, мы получаем поддержку полпреда. И это заслуга всех жителей. Прошу всех руководителей органов исполнительной власти, депутатов и общественность оказать помощь Артуру Олеговичу, особенно на первых порах, чтобы не терялось время. Спасибо за работу. Я оптимист и уверяю: все будет хорошо, – заявил экс-глава Карелии.