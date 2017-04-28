Парфенчиков встретился с лидерами профсоюзов Карелии

27 апреля врио главы Карелии Артур Парфенчиков обсудил с лидерами профсоюзных организаций республики актуальные проблемы в экономике и социальной сфере. Одной из тем стало тяжелое положение на ряде сельхозпредприятий – Медвежьегорском молокозаводе, АО «Пряжинское». Профсоюзные лидеры поблагодарили Парфенчикова за то, что он с первых дней своей работы в Карелии обратил пристальное внимание на эти проблемные предприятия. Сейчас правительство республики ищет решения, которые помогут стабилизировать работу молокозавода и единственного оставшегося в регионе зверосовхоза.

Как отметил Илья Косенков, он согласен с тем, что такие предприятия нуждаются в строгом контроле со стороны государства.

– Параллельно мы должны быть готовы к целому ряду альтернативных решений. В первую очередь мы, конечно, должны видеть эффективного собственника на этих предприятиях, учитывая в том числе и эксклюзивный формат пряжинского хозяйства, где сохранился последний зверосовхоз, – прокомментировал руководитель региона.

Обсудили на встрече и проблемы увеличения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Артур Парфенчиков дал поручение правительству республики составить дорожную карту по решению этой проблемы.

Кроме того, актуальной является тема северных надбавок, которые сегодня включаются в МРОТ.

– Мы долго этот вопрос обсуждали с нашими фракциями. Юридическая позиция совершенно очевидна – нам надо с вами подправлять федеральный закон, чтобы не было таких результатов правоприменительной практики. Поэтому будем работать, и здесь много от вас зависит тоже, – рассказал врио главы Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил о том, что выступил с идеей создать в регионе совет законодателей, в который вошли бы представители Совета Федерации, Госдумы. Такой пул экспертов поможет качественного готовить законодательные инициативы от республики в Государственную думу, а также предложения для федеральных министерств и ведомств.

Еще одна серьезная проблема – «серые» зарплаты. Дело не только в том, что из-за выплаты зарплат в конвертах региональный бюджет лишается части налоговых поступлений, но и в том, что работник, вынужденный соглашаться на подобные условия труда, оказывается совершенно незащищенным в юридическом и социальном плане. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, эти и другие сложные задачи можно решить, только объединив усилия власти и общественности, и в первую очередь представителей профсоюзного движения.