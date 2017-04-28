Парфенчиков вошел в топ медиарейтинга глав регионов по теме ЖКХ

Артур Парфенчиков занял десятое место в мартовском медиарейтинге глав регионов по теме ЖКХ. Рейтинг подготовил портал «Медиалогия», основываясь на анализе упоминаний в СМИ.

По версии портала, руководитель Карелии потерял шесть пунктов по сравнению с февральским рейтингом. Ближайшим конкурентом стал глава Челябинской области Борис Дубровский, занявший девятое место.

Во главе списка оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев.