Парфенчиков утвердит новую структуру органов исполнительной власти в Карелии

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с руководителями регионов, которые были избраны в единый день голосования. Глава государства поздравил руководителей регионов с победой на выборах, отметив не только большой уровень доверия населения, но и большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам 10 сентября.

— Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать, — отметил Владимир Путин.

Участники встречи обсудили итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов. Особое внимание глава государства обратил на открытость при формировании новых команд избранных губернаторов.

— Я надеюсь, что и вы у себя в регионах будете прибегать к открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти управления с тем, чтобы молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их карьерный рост, их лифты социальные работают и работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, что это прежде всего их профессиональный рост с личными, деловыми качествами, их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей, — добавил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что задача по организации максимально открытой работы стоит и на федеральном, и на общенациональном уровнях.

После встречи с президентом избранный глава Карелии сообщил, что уже на следующей неделе будет утверждена новая структура органов исполнительной власти, которая будет призвана повысить эффективность системы управления в республике и ее открытость.

— Новой командой будет разработан проект концепции долгосрочного социально-экономического развития Карелии, после чего он будет вынесен на публичное обсуждение. Окончательный вариант будет утверждаться с учетом мнения и предложений жителей республики, — пояснил Артур Парфенчиков.