Врио главы Карелии Арутр Парфенчиков создаст систему видеоконференцсвязи с главами районов Карелии. Об этом он заявил сегодня в рабочей поездке в Кондопогу после слов депутата Заксобрания Анны Лопаткиной. Депутат рассказала, что ее сын-врач вынужден был вернутся из Беломорска в Петрозаводск после того, как его жена не смогла найти работу в Беломорске после декрета.

Артур Парфенчиков обрушился с критикой на таких глав поселений и районов, которые разбрасываться специалистами:

– Я хочу видеть и смотреть в глаза таким главам поселений, – заявил Парфенчиков, говоря о том, что система видеосвязи охватит всю республику. Совещания с районными властями будут регулярными.