Парфенчиков проверил результаты субботника у железнодорожного колледжа в Петрозаводске

У здания железнодорожного колледжа в Петрозаводске прошел субботник. Результаты уборки сегодня днем проинспектировал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Площадку возле колледжа, где установлен памятник Кирову, привели в порядок по поручению руководителя региона. В уборке участвовали преподаватели, студенты и администрация учебного заведения, рассказал замначальника ОЖД Владимир Троянов. Чтобы было интереснее, организаторы устроили квест: участники субботника искали жетоны, которые потом меняли на призы. Работы возле памятника Кирову еще не закончены, сейчас там обрезают и подвязывают деревья.

— Это положительный пример, — отметил Артур Парфенчиков, осмотрев площадку. – Один из тех, которые я вижу этой весной. Здесь все прекрасно сделали, монумент видно, он смотрится. Когда я на него смотрел до субботника, даже было не понятно, что за памятник. Однако я вижу в городе и много плохих примеров. Призываю всех, не обращая внимания на то, в какой форме собственности земля, выйти на субботники и убраться.