Парфенчиков прокомментировал ситуацию с выселением должника компании «САНА»

В Петрозаводске продолжается история с выселением должников компании «САНА». Об одном из них — Сергее Кривошлыке – «Республика» недавно писала материал: мужчину должны были выселить из квартиры еще в середине прошлого месяца потому, что он признан должником перед компанией «САНА».

Кривошлык просил не выселять его из квартиры, указывая на то, что он — инвалид, а его квартире в «сановском» доме – его единственное жилье. Очередное судебное заседание состоялось 17 февраля, его перенесли на 3 марта. Сергей Кривошлык собирался предоставить документы об инвалидности, но уже сегодня в его квартиру пришли приставы с требованием о выселении. О ситуации написали карельские СМИ. На них и отреагировал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, сообщает «Аргументы и факты в Карелии«.

– По ходатайству стороны исполнительное производство может быть отложено приставом на 10 суток, по ходатайству стороны суд, рассматривающий вопрос по вступившему в силу решению, может (но не обязан) приостановить исполнительное производство. И вот когда будет такое решение суда, инициированное должником, тогда приставы имеют право приостановить действия. Не забывайте, что в каждом производстве есть две стороны. Незаконное приостановление исполнения может повлечь ответственность пристава, вплоть до уголовной, – цитирует издание Артура Парфенчикова.

Напомним, до назначения на должность врио главы Карелии Артур Парфенчиков возлавлял Федералдьную службу судебных приставов.