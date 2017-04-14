Парфенчиков призвал районные власти проводить приемы граждан и участвовать в субботниках

График майских субботников, обустройство мемориалов к 9 Мая и проведение дня единого приема граждан — основные темы сегодняшнего селекторного совещания врио главы Карелии Артура Парфенчикова с руководителями районов республики. Интерактивная встреча состоялась в Центре управления кризисных ситуаций МЧС Карелии.

Артур Парфенчиков призвал руководство районов переходить на новые форматы общения как с жителями, так и с республиканскими чиновниками — с помощью современных телекоммуникационных технологий, а также рекомендовал активнее общаться с гражданами в соцсетях. Это поможет чиновникам понять, какие проблемы самые актуальные в разных районах республики.

— Бывает такая ситуация, что мы находимся в плену собственных иллюзий. Мы основные силы прилагаем не на те направления, которые реально сегодня интересуют и волнуют наших жителей, — сказал Артур Парфенчиков.

Также врио главы рекомендовал районам активно включиться в проведение дня единого приема граждан. Такой день проводится в России в декабре, но Артур Парфенчиков предложил проводить его ежеквартально и в Петрозаводске и в каждом районе.

— С какими бы вопросами к нам граждане ни приходили, мы должны быть внимательны, корректны, профессиональны, и я уверен, что это снимает серьезную степень напряженности в существующих проблемах, — сказал Артур Парфенчиков.

День единого приема граждан в Петрозаводске анонсирован на субботу, 22 апреля. Любые граждане, желающие задать вопросы руководителям министерств и ведомств, могут прийти в правительство на Ленина, 19 и встретиться с чиновниками. Артур Парфенчиков подчеркнул: несмотря на то, что прием пройдет по предварительной записи, прийти могут все желающие — при необходимости время встречи можно будет продлить.

Также руководитель региона рекомендовал руководству районов составить графики проведения субботников. Он попросил пригласить убрать дворы и улицы городов Карелии общественные организации и предприятия районов.

Кроме того, Артур Парфенчиков попросил глав территорий привести в порядок к 9 Мая все воинские захоронения и мемориалы, их в республике чуть более 400. Руководитель региона сказал, что во время рабочих поездок в районы проверит, в каком состоянии находятся самые отдаленные памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны. Врио главы Карелии напомнил, что правительство республики займется благоустройством военного мемориала на Зарецком кладбище Петрозаводска.