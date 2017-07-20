Парфенчиков предложил заменить асфальт на тротуарах Петрозаводска на каменные плиты

Сегодня во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» врио главы Карелии задали вопрос о состоянии тротуаров в Петрозаводске. Руководитель региона рассказал, что об этой проблеме власти думают постоянно.

– Вместе с городскими властями со следующего года мы подумаем о ежегодной программе: мы хотим не асфальтировать улицы, а класть каменные плиты, хотя бы на центральных улицах Петрозаводска. Хотелось бы, чтобы город выглядел современно. Тем более в контексте укладки каменных плит нам важно и развитие нашей камнедобывающей промышленности.