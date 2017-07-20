Парфенчиков предложил заменить асфальт на тротуарах Петрозаводска на каменные плиты

Это, по мнению врио главы Карелии, придаст городу современный вид и поможет развить местую камнедобывающую промышленность.

Сегодня во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» врио главы Карелии задали вопрос о состоянии тротуаров в Петрозаводске. Руководитель региона рассказал, что об этой проблеме власти думают постоянно.

– Вместе с городскими властями со следующего года мы подумаем о ежегодной программе: мы хотим не асфальтировать улицы, а класть каменные плиты, хотя бы на центральных улицах Петрозаводска. Хотелось бы, чтобы город выглядел современно. Тем более в контексте укладки каменных плит нам важно и развитие нашей камнедобывающей промышленности.

 

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  • Гость

    1. Дядьки с ломиками при уборке льда все плиты покоцают.
    2. Закупка (ремонт тротуаров с заменой покрытия) — все это в соответствии с 44фз, нет гарантий, что победит местный производитель материала. Скорее всего, победит кто-то из — за пределов и камень будут возить из карьеров из-за пределов Карелии

    • В.О.Дятел

      Дядек с ломиками зимой ещё надо найти.
      А вот насчет 44фз — согласен на 146%.

      • Евгений

        «В.О.Дятел Евгений • 14 дней назад

        Недостаток воспитания, инфа 146%.
        Пороли мало.»

        Для Вас, похоже, число 146… магическое )))))))))))))) А уж в сочетании со знаком %… вообще мистическое ))))))))))))

  • Гость

    А о молодых родителях подумали? Как на ЖД будет тук-тук тук-тук. Детские коляски на асфальте проще везти, чем через плиты, которые разъедутся.