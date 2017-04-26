Парфенчиков предложил отдавать склонных к автоугонам подростков в картинг

При профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с подростками нужно работать системно. Об этом заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков на совещании по обеспечению правопорядка, проходящем в эти минуты в Петрозаводске.

В частности, руководитель региона посоветовал отдавать в картинг подростков, склонных к совершению автоугонов. К работе с несовершеннолетними, по мнению Парфенчикова, нужно также привлекать землячества и диаспоры. В пример он привел казаков, помогающих детям заниматься спортом.

Другой предложенный Парфенчиковым вариант работы с подростками – вовлечение в поисковые движения. В целом специалистам, работающим с несовершеннолетними, нужно учитывать индивидуальные особенности подростков, резюмировал губернатор.