Парфенчиков поздравил костомукшских металлургов с профессиональным праздником

Сегодня жители Костомукши отмечают 35-летие «Карельского окатыша» и День металлурга. В город горняков прибыл врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы поздравить сотрудников градообразующего предприятия Костомукши с профессиональным праздником.

Руководитель региона отметил, что местные металлурги совершили настоящий трудовой подвиг, создав успешный и известный во всем мире горно-обогатительный комбинат, благодаря которому появился современный и красивый город.

— Сегодня, когда ты бродишь по Костомукше и видишь светлые кварталы, ничего, кроме восхищения, не испытываешь. Сегодня это, я не побоюсь этого сказать, один из красивейших городов севера России. Красота Костомукши — в молодости, в современности, в устремленности в светлое будущее. Ведь 35 лет — это и для человека возраст взросления, а для города — это совсем мало.

35 лет назад приехать на север, в лес с мечтою построить здесь чудо-город могли только люди с особым духом. Костомукшане — это, безусловно, гордость республики, — заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии вручил нескольким сотрудникам ГОКа благодарственные письма. А электрослесарю по ремонту и обслуживанию электрооборудования Николаю Политухину Артур Парфенчиков присвоил почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Карелии» за большой вклад в развитие горнопромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд.

Николай Политухин рассказал, что трудится на ГОКе с 1981 года.

— Конечно, изначально работа была для меня только способом заработать деньги. Теперь быть металлургом — образ жизни. С этим связано вся моя жизнь, — рассказал Николай Политухин.

После вручения наград на центральной площади Костомукши начался праздничный концерт. Перед собравшимися выступили местные танцевальные и вокальные коллективы.

Также сегодня вечером для жителей города горняков свои песни исполнят Денис Майданов и группа «Песняры».