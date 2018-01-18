Парфенчиков потребовал ответа у местных властей за неотремонтированную улицу в Питкяранте

На заседании правительства республики глава Карелии обратился к руководству Питкярантского района: «Мне приходит много жалоб от жителей района. Многие из них касаются неотремонтированной главной улицы Питкяранты».

Этот вопрос руководитель региона адресовал главе администрации Дмитрию Трошину.

По его словам, подвел подрядчик. Деньги за невыполненные работы вернулись в бюджет.

— В этом году отремонтируем, — пообещал Дмитрий Трошин.

Руководитель региона призвал местные власти внимательнее прислушиваться к жалобам местных жителей и оперативнее реагировать на них.